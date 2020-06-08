08.06.2020 (05:00)

Военные инженеры Западного военного округа совершили подрыв грунта на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области

Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО), задействованные в работах по восстановлению нарушенного железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области, приняли участие в подрыве скальной породы на участке строящегося обходного железнодорожного пути в районе посёлка Молочный.

Перед подрывом были выполнены подготовительные работы. С помощью новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильными установками и ручным гидравлическим инструментом в труднодоступных местах были проделаны шурфы, а затем заложено около 4 тонн взрывчатого вещества на глубине 7-9 метров.

Район проведения взрывных работ был объявлен опасным, выполнено его оцепление и прекращён доступ гражданских лиц.

Инженерными подразделениями ЗВО продолжена работа по бурению шурфов для подготовки закладки зарядов, и рыхлению скальной породы.

Военными железнодорожниками ЗВО, прибывшими 5 июня к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения, производится выемка грунта на участке строительства обходного железнодорожного пути, в течение трех дней вывезено 11 тысяч кубических метров выработанного грунта и породы, завезена 1 тысяча кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 500 метров.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения задействовано свыше 100 военнослужащих и более 40 единиц специальной военной техники.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

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