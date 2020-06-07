07.06.2020 (23:50)

Военные моряки Санкт-Петербурга ознакомились в режиме онлайн с выставкой Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда «Такой у войны масштаб: гидрографы в обороне Ленинграда»

Военные моряки Санкт-Петербурга получили возможность ознакомиться виртуально с уникальной выставкой Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, которая была открыта 5 июня 2020 года, в День прорыва морской блокады Ленинграда, и носит название «Такой у войны масштаб: гидрографы в обороне Ленинграда». Выставка посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены морские навигационные карты, карты минных постановок, фотографии, плакаты, книги и статьи в периодической печати о гидрографах.

В период обороны и блокады Ленинграда перед военными гидрографами стояли важные задачи: обеспечение боевых действий средствами навигационного оборудования с целью перевозки войск и военных грузов, обеспечение стрельб артиллерии, военно-лоцманских проводок, деятельности ледоводорожной службы, навигационно-гидрографическое обеспечение морских десантов и борьба с минами.

Минная война на Балтике имеет особенное значение из-за малых глубин и множества узких проливов. Минные постановки на Балтийском море начались еще до официального начала Великой Отечественной войны.

18 июня 1941 года германские корабли начали постановку мин между Мемелем и островом Эланд, 21 июня – приступили к созданию заграждений при входе в Финский залив. Советский Балтийский флот с первого дня войны начал создание Центральной минно-артиллерийской позиции в устье Финского залива, между полуостровом Ханко и островом Осмусаар.

В общей сложности концу войны в Балтийском море были установлены десятки тысяч мин. Только в Финском заливе их было около 70 тысяч.

Очистка Балтийского моря от мин началась с мая 1944 года тралением Нарвского залива для обеспечения участия флота в освобождении Прибалтики. К концу войны назрела необходимость очистить морские пути для будущих мирных перевозок.

18 марта 1945 года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о порядке и примерных сроках траления на Балтике. Основной этап послевоенной очистки Балтийского моря от мин пришелся на 1945 — 1953 годы, в которые было уничтожено 6850 мин и очищена площадь в 15 тыс. квадратных километров. С 1953 года количество вытраливаемых мин существенно уменьшилось, однако траление продолжалось до 1963 года, к концу которого в Финском заливе и у берегов Эстонии было обезврежено 11900 мин. Всего за период войны и послевоенного траления на Балтийском море было вытралено около 15% поставленных мин.

Морские навигационные карты, созданные гидрографами Военно-морского флота, стали основой для планирования и ведения работ по тралению основных морских фарватеров и акватории от вражеских минных постановок и выходу Краснознаменного Балтийского флота на морские просторы. Прорыв морской блокады Ленинграда окончательно произошел 5 июня 1946 года, когда в Финском заливе был проложен первый безопасный путь в Балтийское море.

Оценивая роль гидрографов, бывший командующий Балтийским флотом адмирал В.Ф. Трибуц отмечал:

— С первых недель войны по содержанию многочисленных запросов, поступавших в Гидрографический отдел флота из соединений и частей, можно было отметить одну примечательную особенность, выражавшуюся в том, что гидрографическая служба нашла у командиров всех степеней рангов понимание ее возможностей и желание приобщить ее к тому или иному боевому использованию сил флота. И нужно сказать, что гидрографы оказались подготовленными к выполнению различных по характеру заданий, будь ли это геодезические привязки к местности артиллерийских позиций или корректировочных пунктов, обеспечение минных постановок или создание специальных карт-планшетов – все это выполнялось гидрографами при высоких технических знаниях и морской выучке.

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