08.06.2020 (06:00)

Военные медики Восточного военного округа в Забайкалье начали прием первых пациентов

Военные медики Восточного военного округа начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в городе Чита (Забайкальский край).

В полевом госпитале подготовлены следующие отделения:приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал госпиталя принял первых пациентов и провел лечебно-диагностические мероприятия. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория. «Сегодня осуществлен прием первых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Работа госпиталя осуществляется в штатном режиме» - рассказал начальник госпиталя подполковник Виталий НАМ.

«У нас на территории края ситуация эпидимиологическая не стабильная. В настоящее время ситуация не вышла на плато и у нас идет прирост выхода заболевающих каждый день. Последние три дня значение заболевших более 70-ми человек в день. При том что неделю-полторы назад было около 50-ти человек в среднем в день. При этом тысячи коек — 1018 коек, которые развернуты на территории края восемьсот уже с лишним заняты. Причем основное количество заболевших именно в г.Чите.» - пояснил Губернатор Забайкальского края, Осипов Александр Михайлович.

Ранее личный состав мобильного госпиталя одного из соединений Восточного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью более 700 километров из пункта постоянной дислокации в Республики Бурятия в город Чита и в течении двух суток приступил к работе в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице