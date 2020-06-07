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07.06.2020 (20:00)

Около 200 единиц военной и специальной техники подготовлено РВСН для участия в военных парадах

Около 200 единиц военной и специальной техники подготовлено Ракетными восками стратегического назначения, которая будет задействована 24 июня в военных парадах в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

При подготовке к военным парадам спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты РВСН регулярно проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания военнослужащих, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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