08.06.2020 (07:00)

Совместная работа военных и гражданских медиков позволила вылечить более 180 пациентов в стационаре полевого мобильного госпиталя, развернутого в поселке Еруда

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России оказывает помощь в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Специалисты медицинской службы Центрального военного округа (ЦВО) совместно с представителями Федерального медико-биологического агентства продолжают оказывать помощь сотрудникам Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, заболевшим коронавирусной инфекцией. Для этих целей в посёлке Еруда был развернут полевой мобильный многопрофильный госпиталь.

В настоящее время более 80 пациентов находится на стационарном лечении и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевого госпиталя. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

Всего на лечении в военном госпитале и обсервационном лагере находилось более 1200 сотрудников предприятия. По мере выздоровления из госпиталя пациенты переводятся в полевой лагерь, где под присмотром специалистов проходят курс реабилитации. За период с 18 мая по настоящее время более 180 человек выписаны из медицинского учреждения.

Для оказания необходимой помощи в распоряжении полевого многопрофильного мобильного госпиталя ЦВО имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также ультразвуковой цифровой сканер и кислородная заправочная станция, оборудование для помывки личного состава и дезинфекции имущества, необходимый запас лекарственных средств.

Кроме этого, военнослужащие мобильного отряда оперативного реагирования войск РХБ защиты Центрального военного округа, в который входит около 30 человек, провёл специальную обработку более 1000 помещений общежитий, в том числе помещений общего пользования: коридоры, лестничные марши и душевые в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края. Дезинфекционные работы проводятся два раза в сутки, утром и вечером. Общая площадь обрабатываемых объектов составляет около 750 тысяч квадратных метров.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и свыше 50 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек.

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