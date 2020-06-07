07.06.2020 (18:00)

Весенний призыв на Северном флоте проходит в плановом порядке

Военкоматы Северного флота в Мурманской и Архангельской областях продолжают плановые мероприятия весеннего призыва. Повестки получили более половины северян, подлежащих призыву. Каждый шестой уже отправлен в Вооружённые силы России и другие формирования силовых структур.

Всех призывников дважды тестируют на коронавирус, а по прибытии в воинские части помещают на двухнедельный карантин. Перед отправкой в войска со сборных пунктов все призывники наряду с военной формой одежды и обуви, предметами гигиены и первой необходимости обеспечиваются медицинскими масками и перчатками, а также антисептиком.

Военнослужащие, сопровождающие команды призывников, также проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию и неукоснительно соблюдают правила гигиены, масочный режим и другие противоэпидемические меры.

Для исключения длительных переездов железнодорожным и авиационным транспортом, более половины призывников из Архангельской и Мурманской областей останутся служить в своих регионах. Около 200 северян традиционно пополнят воинские части на острове Южный архипелага Новая Земля.

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