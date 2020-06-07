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07.06.2020 (21:00)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полет строем над Саратовской областью

В Саратовской области экипажи турбовинтовых ракетоносцев Ту-95МС Дальней авиации отработали один из наиболее сложных элементов летной подготовки – полет строем.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационной технике в строю на малых дистанциях.

В ходе выполнения полетного задания экипажи выдерживали установленные интервалы и дистанции между самолетами, особое внимание уделялось выполнению лётным составом техники пилотирования с элементами воздушной навигации.

В течении одной лётной смены было задействовано 6 стратегических ракетоносцев Ту-95МС и более 10 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Группа информационного обеспечения Космических войск ВКС России
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Метки:
ВКС
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