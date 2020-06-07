Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2020 (16:00)

Женсовет мотострелковой бригады Северного флота наградили победителей конкурса «Мой ребёнок – самый лучший…!»

В Печенгском военном гарнизоне Северного флота командование и актив женсовета отдельного мотострелкового соединения наградили победителей конкурса «Мой ребенок - самый лучший...!», который был проведён в первую неделю лета и был посвящён Дню защиты детей.

Церемония прошла в теплой, доброжелательной атмосфере на свежем воздухе с соблюдением масочного режима и других противоэпидемических мер. Победителям конкурса были вручены дипломы и сладкие призы – по коробке мороженого.

Мороженое было поделено между всеми участниками конкурса и их болельщиками. Так что победила – дружба.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Подводные лодки Северного флота провели «дуэли» в Баренцевом море
Корабли Кольской флотилии Северного флота разнородных сил проводят учение в Баренцевом море
Т-34 и Су-100 возглавят колонну военной техники на параде в городе-герое Мурманске
Со спасателями Северного флота проведено учение по оказанию помощи аварийному кораблю в Арктике

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false