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08.06.2020 (06:30)

Командиры подразделений общевойсковой армии ЗВО повысили уровень знаний в ходе учебных сборов

На территории отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, завершились учебно-методические  сборы с командирами рот и батарей объединения.

В течение недели командиры подразделений совершенствовали знания и умения в области тактики, технической, огневой и физической подготовки, РХБ защиты, ведении ротного хозяйства и порядка использования  учебно-материальной базы.

Кроме того, участники сборов продемонстрировали имеющиеся навыки в вождении боевых машин и стрельбе из стрелкового оружия как днем, так и ночью.

Помимо практических занятий, офицеры прослушали лекции по военно-политической подготовке об основных изменениях в методике изучения личного состава и  профилактике правонарушений среди военнослужащих подразделения.

В занятиях приняло участие более 200 командиров рот и батарей соединений и воинских частей армии. Учебно-методические сборы проводятся в рамках командирской подготовки офицерского состава и носят плановый характер. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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