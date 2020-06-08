Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.06.2020 (06:00)

Ракетчики Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили нормативы по условному уничтожению контрольной авиации

В Воронежской области боевые расчёты системы С-300ПМ2 «Фаворит» зенитного ракетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа отработали элементы противовоздушного боя по контрольным воздушным целям.

В ходе тренировки военнослужащие произвели обнаружение, захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитирующим современные средства воздушного нападения вероятного противника. В качестве контрольных целей выступали сверхзвуковые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Выдача целеуказаний зенитным ракетным дивизионам производилась с командного пункта полка.

Для устойчивого сопровождения, выдачи информации огневым подразделениям дополнительно были задействованы радиолокационные роты и радиотехнические батальоны объединения.

Работа зенитных ракетных войск объединения по контрольной авиации с электронными пусками зенитных управляемых ракет, позволяет боевым расчетам в мирное время оттачивать навыки ведения противовоздушного боя.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЗВО проведут спецобработку более 40 мемориалов и воинских захоронений в Санкт- Петербурге и Ленобласти
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО проходят командирские полёты
Более 2 тыс. призывников прибыли в воинские части танковой армии ЗВО и размещены на двухнедельный карантин
В Курской области стартовали сборы с укладчиками парашютов авиационных соединений и воинских частей ЗВО

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false