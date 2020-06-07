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07.06.2020 (14:00)

Более 2 тыс. призывников прибыли в воинские части танковой армии ЗВО и размещены на двухнедельный карантин

Более 2 тысяч призывников гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа уже прибыли в соединения и воинские части на территории 5 регионов России в рамках весеннего призыва и размещены на двухнедельный карантин в специальных изолированных казармах.

По прибытию в соединения и воинские части призывники прошли медицинский осмотр, повторно сдали тест на COVID-19 и были размещены в казармах, которые прошли специальную обработку.

В течение двух недель военнослужащие проведут в казарменном положении, которые оборудованы всем необходимым для самоизоляции.

По окончанию карантина новобранцев ожидает общевоинская подготовка, а также церемония приведения к Военной присяге, которая будет проходить в закрытом режиме в целях безопасности.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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