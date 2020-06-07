07.06.2020 (12:50)

Сотрудники ВАИ ЦВО приняли участие в акции «Международный день безопасности на железнодорожных переездах» в республике Хакасия

Сотрудники 192 военной автоинспекции (территориальной) Центрального военного округа приняли участие в профилактической акции «Международный день безопасности на железнодорожных переездах» в республике Хакасия.

В ходе проведения мероприятия, инспекторы ВАИ, совместно с сотрудниками ГИБДД и военной полиции, раздавали автомобилистам информационные листовки со статистикой дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах в текущем году на территории республики Хакасия.

Кроме этого, проводили профилактические беседы с автолюбителями на тему соблюдения водителями правил дорожного движения и проезда через железнодорожные переезды, а также административной ответственности за нарушение ПДД.

«Важно, чтобы и водители, и пешеходы поняли свою ответственность за состояние безопасности на железнодорожных переездах. Ведь основная причина всех происшествий - человеческий фактор. Люди зачастую сознательно нарушают Правила, спешат, забывая убедиться в безопасности», - отметил начальник 192 военной автомобильной инспекции (территориальной) майор Гоменюк Григорий

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