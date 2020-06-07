07.06.2020 (12:10)

В армейский корпус Балтийского флота прибудет более 60 офицеров – выпускников военных вузов 2020 года

В соединениях и воинских частях армейского корпуса, в Калининградской области, организована подготовка к встрече и размещению молодых офицеров и членов их семей.

Командованием соединений и частей армейского корпуса будет оказана помощь молодым офицерам в доставке личного имущества к местам прохождения военной службы. Завершается подготовка служебного жилого фонда для размещения прибывающих выпускников. Для детей семейных офицеров в дошкольных и школьных учреждениях по договоренности с администрациями городских округов зарезервированы места.

Все выпускники прибудут в соединения и воинские части объединения в середине июня.

После этого с молодыми офицерами запланировано проведение организационных сборов для скорейшей адаптации в воинских коллективах, скорейшего становления в должности.

9 мая 2020 года в высших военно-учебных заведениях Министерства Обороны РФ состоялись выпуски, где вчерашние курсанты получили первое офицерское звание более 60 офицеров по распределению были направлены на свое первое место службы – в армейский корпус Балтийского флота.

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