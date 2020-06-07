Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2020 (11:50)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане обеспечили сопровождение автоколонн на практические занятия по боевой подготовке

Российские сотрудники 213-й военной автомобильной инспекции при 201-й военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане, обеспечили сопровождение более 10 военных автоколонн в ходе первой недели практических занятий по боевой подготовке.

В ходе передвижения автомобильных колонн, в том числе и с крупногабаритными грузами, военные автоинспекторы обеспечили безопасность дорожного движения путем сопровождения и соблюдения скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

Для качественной организации безопасного движения войск на технике в населенных пунктах на дорогах общего пользования и в районах, где проводились практические занятия, работали два подвижных контрольных поста ВАИ.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие РХБ защиты продезинфицировали социальные объекты в Абакане
Под Оренбургом в ракетном соединении ЦВО прошел День правовых знаний
Военнослужащему российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в Санкт-Петербурге
Военнослужащие ЦВО прибыли в Иркутскую область для помощи в тушении скважины

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false