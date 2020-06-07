07.06.2020 (11:50)

Российские сотрудники ВАИ в Таджикистане обеспечили сопровождение автоколонн на практические занятия по боевой подготовке

Российские сотрудники 213-й военной автомобильной инспекции при 201-й военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане, обеспечили сопровождение более 10 военных автоколонн в ходе первой недели практических занятий по боевой подготовке.

В ходе передвижения автомобильных колонн, в том числе и с крупногабаритными грузами, военные автоинспекторы обеспечили безопасность дорожного движения путем сопровождения и соблюдения скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

Для качественной организации безопасного движения войск на технике в населенных пунктах на дорогах общего пользования и в районах, где проводились практические занятия, работали два подвижных контрольных поста ВАИ.

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