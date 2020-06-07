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07.06.2020 (11:30)

Снайперы ЗВО получили на вооружение модернизированные антиснайперские винтовки АСВК «КОРД-М»

Снайперы бригады специального назначения Западного военного округа получили на вооружение партию винтовок АСВК «Корд-М».

Лучшие снайперские пары первыми получили модернизированные крупнокалиберные винтовки и уже приступили к отработке специальных задач на полигонах при проведении тактико-специальных тренировок.

Винтовка была доработана с целью уменьшения веса и увеличения ресурса стрельбы до 4500 выстрелов. Также новая версия винтовки оборудована улучшенной моделью дульного тормоза, регулируемой щекой из алюминия и затыльником, что дает возможность стрелку подогнать винтовку индивидуально под биометрические параметры, а также появилась возможность регулировки усилия спуска.

C оптическим прицелом 1П88-2 винтовка АСВК-М весит 11,2 кг и имеет прицельную дальность до 2000 м., что дает возможность веси эффективную антиснайперскую прицельную стрельбу.

Всего снайперы бригады специального назначения ЗВО получили 10 комплектов нового вооружения и оборудования.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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