07.06.2020 (11:00)

В этом году абитуриенты будут поступать в военный вуз не выезжая из региона проживания

В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов, без приезда курсантов в вуз.

В регионы страны отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России. Молодые люди и девушки, решившие поступить в высшее военное учебное заведение, должны обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Узнать о правилах поступления в вузы также можно на официальном сайте Минобороны России по адресу mil.ru, в разделе «Образование. На сайте каждого вуза имеются контактные данные приемных комиссий, специалисты которых подробно объяснят будущему абитуриенту правила поступления в выбранный вуз и порядок направления документов.

Тех, кто определился с выбором профессии ранее, и уже подал все необходимые документы на поступление в военный вуз сотрудники военкоматов известят и расскажут о времени и месте проведения профессионального отбора.

С 15 июля по 5 августа специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. Отдельно стоит отметить, что каждая выездная группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Даты проведения набора выбраны с учетом сроков проведения единого государственного экзамена и принимаемых мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. С 15 августа кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведение. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания сотрудники военных комиссариатов также оповестят.

Учебный год в военных учебных заведениях начнется планово 1 сентября.

С правилами поступления в вузы, списком специальностей и баллами ЕГЭ, необходимыми для поступления, все желающие могут ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Образование».



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