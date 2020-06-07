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07.06.2020 (11:15)

В Новосибирском соединении РВСН проходят тренировки Парада Победы

В Новосибирском ракетном соединении проходят тренировки парадных расчетов к Параду Победы, который пройдет в городе Новосибирске.

В тренировках принимают участие более 200 военнослужащих ракетного соединения, среди которых более 50 военнослужащих-женщин, а также современная техника, стоящая на вооружении ракетной дивизии.

До 9 июня с парадными расчетами на плацу ракетного соединения будут проводиться смотры и строевые тренировки, с 9 июня по 20 июня тренировки начнутся в масштабе Новосибирского гарнизона.

Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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