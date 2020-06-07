07.06.2020 (10:40)

Военнослужащий роты специального назначения разведывательного батальона Ивановского гвардейского соединения ВДВ включен в книгу рекордов (достижений) Вооруженных Сил Российской Федерации

Военнослужащий роты специального назначения разведывательного батальона Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии младший сержант Михаил Назаренко включен в книгу рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации со следующей формулировкой: «В ходе международного этапа конкурса по полевой выучке «Полярная звезда», разведчиком-гранатометчиком гвардии младшим сержантом Назаренко М.Ю., 5 августа 2019 г., в ходе выполнения упражнения «Активная оборона» установлен рекорд с результатом 2 минуты 4 секунды».

Подтверждающий сертификат был вручен накануне гвардии младшему сержанту Михаилу Назаренко в Ивановском гвардейском соединении ВДВ.

На достигнутом разведчик останавливаться не собирается, ежедневно оттачивая свое боевое мастерство.

Справочно:

Упражнение имитирует действия разведчика при нанесении огневого поражения противника с перемещением в ходе проведения засады.

Гранатометчик с гранатометом, оптическим прицелом, порплетом с гранатами (маршевые заряды к гранатам не подсоединены) находится в исходном положении.

По команде арбитра: «К бою», гранатометчик выдвигается на рубеж открытия огня, на обозначенное на местности место для стрельбы. Осуществляет подготовку к стрельбе, по готовности докладывает «Готов». Если мишень неподвижная, самостоятельно открывает огонь по мишени. Если мишень появляющаяся, арбитр дает команду на подъем мишени после доклада о готовности к стрельбе и гранатометчик после ее появления самостоятельно открывает огонь. Мишень необходимо поразить одной гранатой.

По окончании стрельбы, гранатометчик оставляет гранатомет с порплетом на огневой позиции и перемещается на второе место для стрельбы, где выложен автомат, два магазина, две имитационных гранаты (имитационные запалы ввернуты в гранаты). Самостоятельно заряжает автомат и докладывает: «Готов». Арбитр дает команду на показ мишеней для автомата. Все мишени поднимаются одновременно на всех рубежах, время показа до 2 минут.

По истечении времени показа или если все мишени поражены раньше 2 минут, арбитр дает команду на показ цели для гранатометания. Гранатометчик поражает гранатами цель. Время останавливается после разрыва первой гранаты после попадания в габарит или второй гранаты после разрыва.

Результатом стрелка является общее время за упражнение, которое слагается из суммы времени, затраченного на выполнение упражнения и штрафного времени.

Штраф: при непопадании в мишень (габарит) - 60 с.; при непопадании в мишень № 17 штраф - 120 сек, при попадании второй гранатой – 60 сек.

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