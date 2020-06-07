07.06.2020 (10:20)

Военнослужащие ЗВО ежедневно проходят строевым шагом более 7,5 км для участия в Параде Победы в Санкт-Петербурге

На территории Краснознаменной бригады связи военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, ежедневно на протяжении 4-5 часов совершенствуют строевые навыки в составе парадных расчетов.

Занятия по строевой подготовке с участниками парада проходят в утренние часы и в послеобеденное время. В рамках тренировок военнослужащие оттачивают навыки в движении строевым шагом, выдерживании установленных интервалов и дистанций, равнения в строю на месте и в движении.

В целях более качественного контроля со стороны командования, прохождение личного состава разделено на несколько этапов: в одну и в две шеренги, в составе половины и полного парадного расчета. При торжественном прохождении на Дворцовой площади 24 июня, военнослужащим объединения предстоит пройти чеканным шагом более 300 метров.

Кроме того, проведению тренировок предшествует специальная обработка строевого плаца воинской части, которая проводится как до, так и после окончания занятий. В целях недопущения распространения вирусных инфекций, военнослужащие на протяжении тренировки находятся в медицинских масках и перчатках.

На Параде Победы общевойсковую армию ЗВО представят более ста военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Всего в Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади примет участие 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов.

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