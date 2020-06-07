Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2020 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли меры по недопущению солнечных ударов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки, а также во время повседневной жизнедеятельности.

На каждом занятие в полевых условиях присутствует сотрудник медицинской службы, который проводит осмотр личного состава на предмет выявления у военнослужащих признаков теплового удара. Помимо этого, с военнослужащими проводятся занятия по выявлению симптомов и оказанию первой медицинской помощи при получении солнечного удара и общем перегреве организма.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в местах отдыха личного состава между занятиями, военнослужащими роты материального обеспечения были развернуты палатки и оборудованы теневые навесы от прямого воздействия солнечных лучей.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В танковой армии ЗВО проведут медицинский контроль за здоровьем подшефных ветеранов
Новая военная техника поступила на оснащение бригады МТО Западного военного округа в Нижегородской области
Российские военнослужащие в Приднестровье организовали конкурс детского рисунка
Морская авиация Балтийского флота проведёт три тренировки в небе над Калининградом

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false