07.06.2020 (10:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли меры по недопущению солнечных ударов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в ходе выполнения мероприятий боевой подготовки, а также во время повседневной жизнедеятельности.

На каждом занятие в полевых условиях присутствует сотрудник медицинской службы, который проводит осмотр личного состава на предмет выявления у военнослужащих признаков теплового удара. Помимо этого, с военнослужащими проводятся занятия по выявлению симптомов и оказанию первой медицинской помощи при получении солнечного удара и общем перегреве организма.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в местах отдыха личного состава между занятиями, военнослужащими роты материального обеспечения были развернуты палатки и оборудованы теневые навесы от прямого воздействия солнечных лучей.

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