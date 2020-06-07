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07.06.2020 (09:46)

С начала года военным комиссариатом ЮВО в Волгоградской области установлено более 260 участников Великой Отечественной войны

С начала 2020 года военным комиссариатом Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области установлены имена 265 военнослужащих погибших в Великой Отечественной войне.

В связи с тем, что на сайтах МО РФ «Память народа», «Подвиг народа» появляется много новой информации из военно-медицинских документов, документов военно-пересыльных пунктов, учетно-послужных карт, в военном комиссариате растет количество обращений по розыску захороненных на территории Волгоградской области героев Сталинградской битвы.

Только с начала года по вопросу увековечения памяти погибших в военный комиссариат поступило более 200 обращений. Причем обращаются не только россияне, но и жители ближнего зарубежья.

Так житель г. Могилев (Республика Беларусь) Антонов Иван Сергеевич ничего не знал о судьбе своего деда – Козинца Якова Ивановича 1917 года рождения.

Сотрудники военного комиссариата провели проверку и дали ответ в Беларусь: красноармеец Козинец Яков Иванович, уроженец Гомельской области, призванный Петриковским РВК Гомельской области, погиб в бою 22 ноября 1942 года. Похоронен боец в братской могиле в центре г. Суровикино Волгоградской области, возле церкви Михаила Архангела. Память героического защитника Сталинграда увековечена на мемориальной плите воинского захоронения.

Фотография захоронения и мемориальной плиты с фамилией погибшего направлена родственнику.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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