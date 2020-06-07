Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2020 (09:30)

На полигонах ЮВО на Северном Кавказе гранатометчики проведут дуэльную борьбу с танками условного противника

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе гранатомётные расчёты вышли на военные полигоны для проведения дуэльной борьбы с танками условного противника.

В учебном бою будет имитироваться прорыв бронетехники к передней линии обороны мотострелковых подразделений. Мишени в виде реальных образцов военной техники расположены на расстоянии 350 м.

Военнослужащим предстоит поразить цели кумулятивными боеприпасами из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Также военнослужащие отработают выдвижение на позиции, маскировку, ведение стрельбы из гранатомёта из положения стоя, лёжа и из укрытий. Живая сила условного противника поразят из автоматического гранатомёта АГС-17.

Стрельбы пройдут в рамках сборов со снайперами и гранатомётчиками на полигонах ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На военной базе ЮВО в Армении прошел этап военно-патриотической игры «Зарница»
На полигонах в Крыму проходит этап одиночной подготовки военнослужащих подразделений армейского корпуса Черноморского флота
Первая команда военнослужащих весеннего призыва 2020 года приступила к плановым занятиям летнего учебного периода после сдачи тестов на коронавирус
В Армении началось сезонное обслуживание военных объектов ЮВО

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false