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07.06.2020 (09:15)

На военной базе ЮВО в Армении прошел этап военно-патриотической игры «Зарница»

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на полигоне Камхуд прошел этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».

Участники состязались в конкурсах «Визитная карточка и эмблема команды», «Меткий стрелок», «Строевая подготовка», «Химическая защита», «Марш-бросок», «Силовая подготовка» и «Санитарные посты». В ходе конкурсов выпускники школ Минобороны России в Армении продемонстрировали быструю реакцию в нестандартных ситуациях и физическую форму при выполнении армейских нормативов. Победители были награждены переходящим кубком, а участники поощрены грамотами.

В игре приняли участие около 100 человек из числа членов семей военнослужащих ЮВО, школьники, воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и студенты профессиональных и высших учебных российско-армянских заведений в возрасте от 14 до 17 лет.

При проведении военно-спортивной игры «Зарница» был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию, все участники состязаний находились под пристальным наблюдением военных медиков.

Все участники игры и военнослужащие, обеспечивающие этапы состязаний, были допущены к мероприятию после тестирования на наличие коронавирусной инфекции и были обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Юнармия , Южный военный округ
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