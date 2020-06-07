07.06.2020 (09:00)

На полигонах в Крыму проходит этап одиночной подготовки военнослужащих подразделений армейского корпуса Черноморского флота

Военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проходят одиночную подготовку на полигонах Крымского полуострова.

На данном этапе обучения личный состав совершенствует свои навыки по таким предметам обучения, как строевая, тактическая, инженерная, огневая подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, вождение боевых машин и другие.

В ходе практических занятий на учебно-материальной базе и в ходе полевых сборов военнослужащие совершенствуют навыки в строевой подготовке, выполняют учебные стрельбы из различных видов стрелкового оружия, а также сдают нормативы по основным предметам боевой подготовки.

От качества обучения военнослужащих на этапе одиночной подготовки зависит в дальнейшем успешность боевого слаживания подразделений и их способность решать задачи по предназначению.

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