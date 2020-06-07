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07.06.2020 (08:03)

Чемпионат Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения по пятиборью завершился на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае

На полигоне «Раевский» в Краснодарском крае завершился чемпионат по пятиборью среди военнослужащих воинских частей и подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Участники соревновались в стрельбе из мелкокалиберного оружия на дистанции 50 м, преодолении полосы препятствий, протяженностью 600 м, метании гранаты на точность и дальность, в беге на 8 км и плавании на 50 м.

«В сумме набранных баллов, по итогам соревнований, в командном зачете победителями стали представители гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, на втором месте десантники гвардейского артиллерийского полка. Третий результат показали военнослужащие ремонтной роты соединения» - подвел итоги соревнований помощник командира соединения по физической подготовке гвардии подполковник Григорий Ткач.

По итогам соревнований, из военнослужащих, показавших лучшие результаты в личном зачете, будет сформирована сборная команда соединения, которые выступят в первенстве Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Соревнования
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