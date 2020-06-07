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07.06.2020 (02:36)

Психологи ВВО начали работу по адаптации молодого пополнения

Специалисты групп психологической работы, входящих в состав соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО),  начали работу по адаптации новобранцев, которые  призваны в войска, в ходе стартовавшей весенней призывной кампании 2020 года.

На пунктах приема молодого пополнения военные психологи ведут первичное социологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, проводятся тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

К мероприятиям по социально-психологическому изучению и адаптации привлечены все специалисты психологических служб округа. Кроме того, изучение новобранцев проводиться с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Восточный военный округ , Психологи
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