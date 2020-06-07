07.06.2020 (07:25)
На Камчатке молодые летчики морской авиации Тихоокеанского флота начали подготовку к первым полетам на истребителях МиГ-31
На Камчатке молодые летчики – выпускники военных вузов, проходящих службу в отдельном смешанном полку Войск и сил на Северо-востоке России, начали подготовку к своим первым полетам на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31.
Молодые офицеры уже сдали зачеты по теории и практической подготовке и получили допуск к полетам.
Далее летчикам предстоит выполнить полёты на МиГ-31с инструкторами, в том числе отработать учебные задачи в простых и сложных метеоусловиях, совершенствовать свои навыки при действиях в штатных и чрезвычайных ситуациях.
После выполнения всех элементов курса подготовки летчики-истребители приступят к самостоятельным полетам в составе экипажа.
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