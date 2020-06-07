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07.06.2020 (04:20)

Военнослужащие подразделения антитеррора на Сахалине отразили попытку проникновения «террористов» в штаб

В мотострелковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, на текущей неделе состоялась тренировка подразделения противодействия терроризму.

В ходе тренировки личный состав подразделения антитеррора отработал практические действия по блокированию и ликвидации условных террористов, задачи оперативного вывода техники и подразделения в район выполнения задач, умение действовать и принимать решения в экстренной обстановке.

Для военнослужащих подразделения блокирования и усиления были применены различные вводные с целью отработки действий при отражении попыток проникновения «террористов» в штаб соединения.

При проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к реальной, использовано значительное количество средств имитации, холостых боеприпасов и дымов.

Личный состав группы антитеррора отработал вопросы эвакуации условно раненых военнослужащих и выполнил мероприятия радиационной, химической и биологической разведки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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