Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

07.06.2020 (03:40)

С подразделения МТО Восточного военного округа в Республике Бурятия начались практические занятия

В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия, начались практические занятия со специалистами материально-технического обеспечения (МТО). Они  проводятся на полигонах и приказарменной учебно-материальной базе.

В рамках комплексных занятий военнослужащие подразделений МТО отрабатывают нормативы по развертыванию полевых кухонь, топливозаправочных пунктов, полевых бань.

Подразделения МТО округа укомплектованы военнослужащими, которые прошли обучение в окружных учебных центрах и имеют разряды повара или хлебопека, а также водители различных категорий.

На практические занятия привлечено более 500 военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ВВО развернули в Чите многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек и готовы к приему пациентов
Военные связисты ВВО в Бурятии готовятся к конкурсу «Уверенный прием»
Летом более 3000 военнослужащих общевойскового объединения Восточного военного округа примут участие в учениях
В Бурятии состоялись первые практические тренировки парадных расчетов и военной техники, приуроченные к проведению Парада По-беды

Метки:
МТО , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false