07.06.2020 (03:40)
С подразделения МТО Восточного военного округа в Республике Бурятия начались практические занятия
В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия, начались практические занятия со специалистами материально-технического обеспечения (МТО). Они проводятся на полигонах и приказарменной учебно-материальной базе.
В рамках комплексных занятий военнослужащие подразделений МТО отрабатывают нормативы по развертыванию полевых кухонь, топливозаправочных пунктов, полевых бань.
Подразделения МТО округа укомплектованы военнослужащими, которые прошли обучение в окружных учебных центрах и имеют разряды повара или хлебопека, а также водители различных категорий.
На практические занятия привлечено более 500 военнослужащих.
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