07.06.2020 (01:17)

В соединении Дальней авиации в Саратовской области прошли плановые стрельбы из штатного и табельного оружия

В соединении Дальней авиации ВКС в Саратовской области прошли плановые учебно-боевые стрельбы из штатного и табельного оружия.

Основной задачей занятия по огневой подготовке является отработка и приобретение практических навыков у личного состава ведения огня из пистолета Макарова и автомата Калашникова по обозначенным целям из различных положений, а также с использованием средств индивидуальной защиты.

«В ходе проведения учебно-боевых стрельб отработана единая методика проведения занятий по огневой подготовке, а так же практические навыки личного состава в стрельбе из штатного оружия», - сообщил заместитель начальника штаба авиационной дивизии по службе войск и безопасности военной службы гвардии подполковник Дмитрий Степаненко.

Все военнослужащие, принимавшие участие в учебно-боевых стрельбах, показали положительные результаты благодаря регулярным занятиям по огневой подготовке.

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