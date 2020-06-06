06.06.2020 (23:40)

Подводные лодки Северного флота провели «дуэли» в Баренцевом море

Несколько атомных и дизель-электрических подводных лодок подводных сил и Кольской флотилии Северного флота выполнили учебные противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Подводники отработали плавание и маневрирование в различном диапазоне глубин, слежение друг за другом, отрыв от преследования и условное уничтожение противника.

Торпедные стрельбы по подводным целям были проведены в дуэльном варианте. Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок отработали атаку друг друга. Каждая из них выпустила по противнику по две практические торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом.

После выполнения учебно-боевых задач все экипажи подводных лодок вернулись в пункты базирования на Кольском полуострове.

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