Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.06.2020 (22:33)

На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли первые в летнем периоде плановые полеты экипажей военно-транспортной авиации

Фото Видео

На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли первые в летнем периоде плановые полеты  экипажей военно-транспортной авиации  на самолетах Ил-76мд, Ан-26 и Ан-12.

Летный состав отработал взлеты, посадки, полет по маршруту, отрабатывался порядок действий в нештатных ситуаций, включая отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг, были совершены полеты с системой имитации видимости, а также полеты по дублирующим приборам.

Все цели и задачи были выполнены в полном объеме. При выполнении полетов было задействовано более 10 единиц авиационной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Энгельсском соединении Дальней авиации готовятся к прибытию молодых офицеров-выпускников
Более 80 солдат-новобранцев 1-й армии ПВО-ПРО прошли психологическое обследование
77 лет исполнилось Тверской дивизии Военно-транспортной авиации
В Твери прошли праздничные мероприятия в честь Дня военно-транспортной авиации

Метки:
Военно-транспортная авиация , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false