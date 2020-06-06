06.06.2020 (22:33)
На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли первые в летнем периоде плановые полеты экипажей военно-транспортной авиации
На аэродроме Мигалово в Тверской области прошли первые в летнем периоде плановые полеты экипажей военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76мд, Ан-26 и Ан-12.
Летный состав отработал взлеты, посадки, полет по маршруту, отрабатывался порядок действий в нештатных ситуаций, включая отказ различного оборудования с уходом при посадке на второй круг, были совершены полеты с системой имитации видимости, а также полеты по дублирующим приборам.
Все цели и задачи были выполнены в полном объеме. При выполнении полетов было задействовано более 10 единиц авиационной техники.
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