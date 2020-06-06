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06.06.2020 (17:50)

В танковой армии ЗВО проведут медицинский контроль за здоровьем подшефных ветеранов

На территории 5 субъектов России в соединениях и воинских частях гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа организована работа военнослужащих медицинской службы по контролю за здоровьем подшефных ветеранов.

Военные медики проведут осмотр ветеранов на дому и проконсультируют по интересующим вопросам. По результатам комплексного осмотра будет сформирован индивидуальный план лечебно-оздоровительных мер. Все нуждающиеся ветераны получат необходимое амбулаторное и стационарное лечение. Также ветераны будут обеспечены лекарственными препаратами, продуктами питания, медицинскими масками и перчатками.  

Всего в организации контроля за здоровьем ветеранов примет участие около 200 военнослужащих медицинской службы танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Медицина
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