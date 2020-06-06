06.06.2020 (16:55)

Новая военная техника поступила на оснащение бригады МТО Западного военного округа в Нижегородской области

Новые образцы военной техники впервые поступили на вооружение в войска материально-технического обеспечения Западного военного округа в Нижегородской области.

Техника завершила конструкторские, опытно-эксплуатационные испытания и прошла апробацию в ходе мероприятий боевой подготовки в составе подразделений бригады в Нижегородской области.

Универсальные сваебойный агрегат УСА-2М на базе высокопроходимой машины Урал 53236 созданы для дорожно-комендантских батальонов и железнодорожных войск. Новые образцы военной техники будут использованы на ровне с техникой, принятой на вооружение и снабжение в течение последних трех лет: универсальный комбинированный ход УКХ, универсальный сваебойный агрегат УСА-2, понтон самоходный (толкач) ПСТ-1, установка для завинчивания свай УЗС-85.

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