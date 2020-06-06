06.06.2020 (15:59)

В Энгельсском соединении Дальней авиации готовятся к прибытию молодых офицеров-выпускников

В Энгельсском соединении Дальней авиации и подчиненных воинских частях, дислоцированных в Калужской, Мурманской, Новгородской, Саратовской, Тверской областях проводится масштабная работа по подготовке к приему и адаптации молодых лейтенантов – выпускников военных учебных заведений 2020 года.

В авиационное соединение прибудет около 100 новоиспеченных офицеров из 5 высших военных учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации. Выпускники будут проходить военную службу на должностях лётного, инженерно-технического состава, а также командно-штабных должностях.

Ввод в строй молодых офицеров будет проводиться дифференцировано, в несколько этапов, с учетом уровня их специальной и общевойсковой подготовки, под руководством командиров соединений и воинских частей. За каждым из них будут закреплены офицеры-наставники, что позволит к концу первого года службы, многим повысить свою классную квалификацию.

Особое внимание будет уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские сады и школы. Все молодые офицеры будут обеспечены служебными жилыми помещениями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице