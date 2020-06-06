Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.06.2020 (15:48)

Военнослужащие РХБ защиты продезинфицировали социальные объекты в Абакане

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию социальных объектов в столице Республики Хакасия городе Абакан.

С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых дезинфицирующих комплексов ДКВ-1 специалисты РХБ защиты продезинфицировали прилегающую территорию аэропорта и железнодорожного вокзала города. С помощью спецтехники военные химики в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания распыляют специальный дезинфицирующий раствор на различные поверхности. Раствор, используемый военными специалистами, применяется для дезинфекции зданий и помещений. Санитарная обработка проводится в рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения вирусных заболеваний.

Кроме этого, специалистами проводятся мероприятия по обработке мест компактного проживания военнослужащих и территорий военных объектов, дислоцированных в регионе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Под Оренбургом в ракетном соединении ЦВО прошел День правовых знаний
Военнослужащему российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в Санкт-Петербурге
Военнослужащие ЗВО ежедневно дезинфицируют более 10 тыс. кв. м площадок подготовки к Параду Победы в Санкт-Петербурге
Военнослужащие ЦВО прибыли в Иркутскую область для помощи в тушении скважины

Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false