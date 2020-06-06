06.06.2020 (15:48)

Военнослужащие РХБ защиты продезинфицировали социальные объекты в Абакане

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию социальных объектов в столице Республики Хакасия городе Абакан.

С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых дезинфицирующих комплексов ДКВ-1 специалисты РХБ защиты продезинфицировали прилегающую территорию аэропорта и железнодорожного вокзала города. С помощью спецтехники военные химики в средствах индивидуальной защиты кожи и органов дыхания распыляют специальный дезинфицирующий раствор на различные поверхности. Раствор, используемый военными специалистами, применяется для дезинфекции зданий и помещений. Санитарная обработка проводится в рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения вирусных заболеваний.

Кроме этого, специалистами проводятся мероприятия по обработке мест компактного проживания военнослужащих и территорий военных объектов, дислоцированных в регионе.

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