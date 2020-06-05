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05.06.2020 (05:00)

Специалисты инженерных войск ЗВО прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения в Мурманской области

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Специалисты инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области.

В Оленегорск (Мурманская обл.) из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.

С использованием бурильной машины БУМ-2 специалисты инженерных войск ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями.

Кроме того, личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО продолжают совершение марша комбинированным способом со ст. Фокино (Брянская обл.) в Мурманскую область протяженностью свыше 2 тысяч километров.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО. Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Справочно:

Бурильно-ударная машина БУМ-2 предназначена для бурения шпуров в скальных породах и скважин в не мерзлых и мерзлых грунтах при производстве буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск и пунктов управления. Высокая производительность достигается за счет применения в конструкции машины прогрессивного ударно-вращательного способа разработки прочных пород с воздушной продувкой шпуров. Технический уровень перспективной машины превосходит лучшие зарубежные аналоги.

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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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