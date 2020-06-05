05.06.2020 (05:00)

Специалисты инженерных войск ЗВО прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения в Мурманской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Прибытие инженерной техники ЗВО на аэродром Оленегорск

Специалисты инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области.

В Оленегорск (Мурманская обл.) из Нижегородской области (аэродром Саваслейка) тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ, военнослужащие инженерно-саперного подразделения со всем необходимым для выполнения задач специальным оборудованием и материальными средствами.

С использованием бурильной машины БУМ-2 специалисты инженерных войск ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 километров для восстановления железнодорожного сообщения между станциями.

Кроме того, личный состав и специальная техника подразделения железнодорожных войск ЗВО продолжают совершение марша комбинированным способом со ст. Фокино (Брянская обл.) в Мурманскую область протяженностью свыше 2 тысяч километров.

Всего для выполнения задачи по оказанию помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке Кола – Выходной будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО. Объем земляных работ составит свыше 60 тыс. кубических метров.

Мероприятия по оказанию Минобороны России помощи в восстановлении железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области проводятся в соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Справочно:

Бурильно-ударная машина БУМ-2 предназначена для бурения шпуров в скальных породах и скважин в не мерзлых и мерзлых грунтах при производстве буровзрывных работ в ходе фортификационного оборудования позиций войск и пунктов управления. Высокая производительность достигается за счет применения в конструкции машины прогрессивного ударно-вращательного способа разработки прочных пород с воздушной продувкой шпуров. Технический уровень перспективной машины превосходит лучшие зарубежные аналоги.

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