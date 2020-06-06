06.06.2020 (14:41)

Военнослужащие ВВО развернули в Чите многопрофильный полевой госпиталь на 100 коек и готовы к приему пациентов

Военнослужащие Восточного военного округа завершили работы по развертыванию полевого многопрофильного мобильного госпиталя в г.Чита (Забайкальский край).

На заранее подготовленной площадке оборудованы приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Медицинский персонал госпиталя готов к приему пациентов и проведению лечебно-диагностических мероприятий. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Ранее личный состав полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Восточного военного округа, совершив марш своим ходом на штатной технике из Республики Бурятия протяженностью более 700 километров, прибыл в город Чита, где приступил к развертыванию сил и средств для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

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