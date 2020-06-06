06.06.2020 (14:36)

Военнослужащему российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в Санкт-Петербурге

Военнослужащему 201-й российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в собственность по избранному постоянному месту жительства в Санкт-Петербурге.

Общая площадь двухкомнатной квартиры на состав семьи из трех человек составила 54 кв. метра. В торжественной обстановке начальник отделения (территориальное, г. Душанбе) федерального государственного казенного учреждения ФГКУ «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова поздравила военнослужащего и его семью с радостным событием. Также Татьяна Кадырова отметила, что в настоящее время «Центррегионжилье» уделяет пристальное внимание решению социальных вопросов военнослужащих 201-й российской военной базы по обеспечению служебным и постоянным жильем.

С начала 2020 года в Санкт-Петербурге получили в собственность квартиры различной площадью, от 39 до 73 кв. метров пятеро военнослужащих российского соединения. Квартиры военнослужащие получают с полной внутренней отделкой: установлены пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, сантехническое оборудование. Также подключены счетчики учета электроэнергии, холодной и горячей воды.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице