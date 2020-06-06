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06.06.2020 (14:29)

Морская авиация Балтийского флота проведёт три тренировки в небе над Калининградом

Летчики морской авиации Балтийского флота, в рамках подготовки к воздушной части парада, в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведут три тренировки в небе над столицей Янтарного края.

Пролёты авиатехники над площадью Победы в Калининграде пройдут 16, 18 и 19 июня. В настоящее время лучшие пилоты морской авиации Балтийского флота проводят тренировки в районах аэродромов базирования в Калининградской области на Чкаловске под Калининградом, Черняховске и на военном аэродроме в поселке Донское.

Всего 24 июня в небе над центральной площадью города пролетят 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС. Высота полета боевых машин будет составлять от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Морская авиация , Западный военный округ , Военные парады
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