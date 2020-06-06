06.06.2020 (14:24)

На базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференции состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ в 2020 году.

В период с 3 по 5 июня на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференции состоялись первые штабные переговоры по организации и проведению совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ в 2020 году.

В штабных переговорах под общим руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова приняли участие представители оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, а также Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований сил специального назначения, Министерства внутренних дел и МЧС России. В обсуждении вопросов подготовки учений участвовали атташе по вопросам обороны Посольства Республики Сербии, представители Антитеррористического центра государств – участников СНГ и Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками.

В ходе штабных переговоров были рассмотрены основы замыслов совместных учений с Войсками (Коллективными силами) ОДКБ, согласованы основные вопросы их проведения, всестороннего обеспечения и предварительные составы участников. Обсужден порядок участия в учениях руководства заинтересованных министерств и ведомств государств – участников учения, представителей международных организаций и наблюдателей, а также государств, не являющихся членами ОДКБ.

В 2020 году в рамках совместной подготовки органов управления и формирований Войск (Коллективных сил) ОДКБ планируется проведение совместных учений во всех регионах коллективной безопасности ОДКБ.

Командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие–2020» по отработке вопросов борьбы с незаконными вооруженными формированиями запланировано в Кавказском регионе коллективной безопасности.

В целях отработки задач обеспечения действий КСОР ОДКБ запланированы специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск–2020» и с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон–2020».

В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности с Коллективными силами быстрого развертывания запланировано совместное учение «Рубеж–2020», направленное на отработку вопросов применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям.

В Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности в ходе командно-штабного учения «Нерушимое братство–2020» предусматривается отработка вопросов применения Миротворческих сил ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности.

Планируется участие в данном учении воинского контингента Республики Сербии.

Организация и проведение данных мероприятий осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате ОДКБ, утвержденным Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 28 ноября 2019 года.

В ходе переговоров достигнута договоренность, что сроки проведения учений и порядок выполнения мероприятий по их подготовке могут быть скорректированы в зависимости от эпидемиологической ситуации в государствах – членах ОДКБ и принимаемых в связи с этим профилактических мерах.

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