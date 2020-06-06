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06.06.2020 (14:07)

Военнослужащие ЗВО ежедневно дезинфицируют более 10 тыс. кв. м площадок подготовки к Параду Победы в Санкт-Петербурге

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа проводят ежедневную  специальную обработку строевых в местах проведения тренировок пеших парадных расчетов и механизированной колонны бронетехники.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты дезинфицируют подъездные пути и дорожные развязки, строевые плацы и бетонное покрытие мест проезда техники, прилегающую к ним территорию с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Кроме того, в ходе специальной обработки химики очищают специальным раствором ДТС-ГК поверхность более 100 единиц бронетехники, участвующей в парадной колонне.

 В Параде Победы, который пройдет 24 июня на Дворцовой площади  Санкт-Петербурга, примут участие экипажи танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы  «Искандер-М».  
Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , COVID-19
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