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06.06.2020 (13:02)

Огнеметное отделение роты РХБЗ Ивановского гвардейского соединения ВДВ включено в книгу рекордов (достижений) Вооруженных Сил Российской Федерации

Огнеметное отделение роты радиационной, химической и биологической защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения было включено в книгу рекордов Вооружённых Сил Российской Федерации за достижение высоких результатов в ходе проведения конкурса по полевой выучке среди огнеметных подразделений «Белое солнце».

Огнемётное отделение под командованием командира отделения гвардии старшего сержанта Евгения Попова установило новый рекорд по погрузке реактивных пехотных огнемётов в БТР-РД с результатом 7 минут 42 секунды, а также их выгрузке с результатом 6 минут 19 секунд.

Подтверждающий сертификат был вручен гвардии старшему сержанту Евгению Попову в Ивановском гвардейском соединении ВДВ.

На достигнутом десантники останавливаться не собираются, ежедневно оттачивая свое боевое мастерство. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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