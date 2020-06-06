06.06.2020 (12:15)

В Воздушно-десантных войсках завершился чемпионат по стрельбе из штатного или табельного оружия

В период со 2 по 5 июня с.г. на территории федерального государственного автономного учреждения «Военно-патриотический парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в г. Кубинка был проведен чемпионат Воздушно-десантных войск по стрельбе из штатного или табельного оружия (далее – соревнования). В этом году он посвящен 90-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

В соревнованиях приняли участие более 70 сильнейших спортсменов, представляющих 12 команд соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск, а также 242 учебного центра и РГВВДКУ.

В течении трех дней военнослужащим Воздушно-десантных войск предстояло продемонстрировать высокое спортивное мастерство в стрельбе из Пистолета Макарова на 25 м (ПМ-1, ПМ-3, ПМС-3) и автомата Калашникова на 100 м (упражнения АК-1, АК-3 и АКС-3), в том числе и в скоростной стрельбе.

За звание чемпиона Воздушно-десантных войск в каждом упражнении боролись между собой, как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву, так и офицеры соединений и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

Все упражнения выполняли спортсмены в военной форме одежды без использования спортивного инвентаря.

По итогам чемпионата первое место у представителей «крылатой пехоты» из Улан-Удэ, вторыми стали курсанты РВВДКУ, на третьем месте десантники отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки.

В личном зачете абсолютным чемпионом Воздушно-десантных войск в стрельбе из автомата Калашникова стал начальник кафедры физической и горной подготовки РВВДКУ гвардии подполковник Дмитрий Щукин, выполнив норматив мастера спорта России.

Лучший результат в стрельбе из пистолета Макарова показал курсант 4 курса Рязанского гвардейского училища гвардии курсант Илья Квашнин, а в скоростной стрельбе лучший результат показал преподаватель кафедры физической и горной подготовки РВВДКУ гвардии подполковник Алексей Шмелев.

Почетные грамоты, медали и кубки победителям и призерам чемпионата, с пожеланием дальнейших побед и высокий достижений вручил главный судья соревнований – главный инспектор группы физической подготовки Командования Воздушно-десантных войск подполковник Вадим Мазников.

По результатам соревнований лучшие стрелки в составе сборной команды Воздушно-десантных войск в июле текущего года примут участие в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Москве.

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