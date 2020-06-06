Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.06.2020 (12:21)

В соединения и воинские части РВСН прибыли более 600 призывников весеннего призыва

В соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, прибыли уже более 600 призывников весеннего призыва.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Все прибывающие для прохождения военной службы обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.

В ходе весеннего призыва 2020 года соединения и воинские части РВСН пополнят около 8 тыс. новобранцев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Серпухове откроют сквер имени главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина
Первая команда военнослужащих весеннего призыва 2020 года приступила к плановым занятиям летнего учебного периода после сдачи тестов на коронавирус
Воинские эшелоны с выпускниками учебных центров РВСН прибыли в Екатеринбург
Более 1000 военнослужащих Йошкар-Олинского соединения РВСН приступили к тренировке торжественного шествия 24 июня в честь Великой Победы

Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false