06.06.2020 (12:21)

В соединения и воинские части РВСН прибыли более 600 призывников весеннего призыва

В соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения, прибыли уже более 600 призывников весеннего призыва.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Все прибывающие для прохождения военной службы обеспечены персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Кроме того, призывники обеспечиваются сим-картами для связи с родителями, которая позволяет военнослужащему звонить родным с места прохождения службы на льготных условиях.

В ходе весеннего призыва 2020 года соединения и воинские части РВСН пополнят около 8 тыс. новобранцев.

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