06.06.2020 (11:56)
В Серпухове откроют сквер имени главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина
В подмосковном Серпухове спланировано открытие сквера в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина.
В торжественной церемонии открытия в микрорайоне Владычная слобода примут участие командование и курсанты серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Кроме того, в сквере на улице Бригадной согласно проекту будет установлен двухметровый памятник Митрофану Неделину.
Открытие сквера запланировано на День России 12 июня.
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