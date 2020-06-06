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06.06.2020 (11:56)

В Серпухове откроют сквер имени главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина

В подмосковном Серпухове спланировано открытие сквера в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина.

В торжественной церемонии открытия в микрорайоне Владычная слобода примут участие командование  и курсанты серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Кроме того, в сквере на улице Бригадной согласно проекту будет установлен двухметровый памятник Митрофану Неделину.

Открытие сквера запланировано на День России 12 июня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Памятники
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