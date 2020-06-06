06.06.2020 (10:47)

Военнослужащие ЦВО прибыли в Иркутскую область для помощи в тушении скважины

Расчет противотанкогово орудия Центрального военного округа (ЦВО) военно-транспортным самолетом ВКС России Ил-76 доставлен из Самары на аэродром Братск Иркутской области. В данный момент военнослужащие совершают марш в Усть-Кутский район для ликвидации огня на горящей нефтяной скважине.

Ранее сообщалось, что решение о помощи в тушении принял Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу после обращения врио главы региона Игоря Кобзева на имя командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Для ликвидации последствий аварии привлечен противотанковый расчет, дислоцированный в Самарской области. При тушении пожара на скважине, связанного с разгерметизацией фонтанной арматуры на нефтепроводе, будет применяться противотанковое орудие МТ-12 «Рапира». Планируется, что выстрел снаряда срежет фонтанную арматуру горящей скважины, это поможет установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины.

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