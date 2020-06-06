Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.06.2020 (10:17)

Военнослужащие ЦВО проводят ежедневные тренировки торжественного прохождения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проводят ежедневные тренировки торжественного прохождения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге с увеличенными дистанциями между коробками.

Военнослужащие оттачивают слаженность и синхронность движения в парадном строю, а также тренируют выполнение воинского приветствия и ответа на поздравление командующего парадом.

Тренировки проходят с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. В местах тренировок организовано дежурство специалистов медицинской службы. Во время тренировок интервалы между парадными расчетами увеличены вдвое. Командованием предприняты меры по ограничению контактов участников парадных тренировок с другими военнослужащими и гражданскими служащими.

На территории ЦВО пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Бурятии состоялись первые практические тренировки парадных расчетов и военной техники, приуроченные к проведению Парада По-беды
В параде, посвященном 75-годовщине Великой Победы, в Белогорске примет участие около 1400 военнослужащих
Т-34 и Су-100 возглавят колонну военной техники на параде в городе-герое Мурманске
В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии ЦВО прошел Единый день медицинского специалиста

Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false