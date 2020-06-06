06.06.2020 (10:17)

Военнослужащие ЦВО проводят ежедневные тренировки торжественного прохождения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проводят ежедневные тренировки торжественного прохождения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге с увеличенными дистанциями между коробками.

Военнослужащие оттачивают слаженность и синхронность движения в парадном строю, а также тренируют выполнение воинского приветствия и ответа на поздравление командующего парадом.

Тренировки проходят с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. В местах тренировок организовано дежурство специалистов медицинской службы. Во время тренировок интервалы между парадными расчетами увеличены вдвое. Командованием предприняты меры по ограничению контактов участников парадных тренировок с другими военнослужащими и гражданскими служащими.

На территории ЦВО пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий.

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