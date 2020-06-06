06.06.2020 (11:16)

Первая команда военнослужащих весеннего призыва 2020 года приступила к плановым занятиям летнего учебного периода после сдачи тестов на коронавирус

Первая команда военнослужащих молодого пополнения призыва «Весна-2020», прибывшая из сборного военного комиссариата Ставропольского края в соединение связи Южного военного округа (ЮВО), прошла мероприятия двухнедельного карантина и в полном составе приступила к занятиям по боевой подготовке в составе штатных подразделений.

В течение всего периода карантина у военнослужащих, проживающих в отдельной казарме, трижды в день замеряли температуру. Тест на коронавирусную инфекцию военнослужащие сдавали по прибытию в воинскую часть и по завершению периода карантина.

«Отрицательные результаты сдачи тестов подтверждают правильность принимаемых нами мер и доказывают, что только слаженная работа на всех этапах работы с прибывающим молодым пополнением будут залогом безопасности и здоровья наших военнослужащих», – сказал исполняющий обязанности командующего 49-й армией ЮВО полковник Валерий Плохотнюк.

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