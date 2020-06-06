06.06.2020 (10:55)

Морские пехотинцы Балтийского флота выполнят более двух тысяч прыжков с парашютом

В летнем периоде обучения военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота выполнят более двух тысяч прыжков с парашютом.

Морские пехотинцы Балтийского флота будут совершать прыжки в различном диапазоне высот - от 600 до 1200 метров из военно-транспортных самолётов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации флота. Одновременно будут осуществляться высадки групп в количестве до 30 человек.

До выполнения практических прыжков специалистами и инструкторами по парашютно-десантной подготовке с военнослужащими по призыву будут проведены теоретические и практические занятия.

Помимо выполнения стандартных элементов ВДП, морские пехотинцы отработают нормативы по сбору в назначенных точках после приземления, совершению пяти- и 10-километровых марш-бросков в полном боевом снаряжении, а также ведение диверсионных действий на объектах в тылу условного противника.

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